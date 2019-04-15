ليبيا – قال الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن العمليات العسكرية في طرابلس تتواصل وعلى مدار الساعة.

المسماري أشار في مؤتمر صحفي أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الجيش نفذ ضربات جوية استهدفت مخازن أسلحة تابعة لمن وصفهم بـ”المليشيات”.

وتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة فتح محور ثامن في معركة طرابلس لقطع خط إمداد رئيسي للمليشيات، مبيناً أن الطائرة التي سقطت فوق عين زارة جنوبي طرابلس أصيبت بشظايا صاروخ.

كما أكد المسماري على أن معركة طرابلس تسير على 7 محاور، معتبراً ان هناك علاقة بين الإرهابيين في ليبيا والهجمات التي وقعت في باريس وبرلين وغيرها من المدن الأوروبية.