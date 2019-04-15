ليبيا – إتهم عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا القوات المسلحة بقصف منطقتي ابو سليم والسواني ، معتبراً بأن هذا القصف جريمة إرتكبها من وصفهم بـ”أذيال الغازي” (القوات المسلحةالليبية) وأنها تعد من الجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية على حد زعمه.

باشاآغا أعلن في بيانه الذي اطلعت عليه المرصد بأنه اتخذ إجراءات جنائية صارمة ضد المورطين فيما وصفه بـ”العدوان” بالتنسيق مع النيابة العامة بداخليته والنيابة العسكرية والاجهزة القضائية التابعة للوفاق والدولية أيضاً.

كما طالب العضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة المجتمع الدولي بمنظماته ودوله بكبح جماح ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس) ، مذكراً اياهم بمسؤوليتهم تجاه الدولة الليبية .

وفي ذات السياق إتهم رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين محمد صوان من وصفهم بـ”حفتر ومليشياته الإجرامية” (القائد العام للجيش المشير حفتر ووحدات القوات المسلحة) بقصف للأحياء المدنية بضواحي العاصمة طرابلس في عين زارة ووادي الربيع وحي الأكواخ ومشروع الهضبة وأبوسليم ، معتبراً بأن ما حدث جريمة حرب متكاملة الأركان، وهي عمليات انتقامية عشوائية وصفها بـ” الرخيصة ” ..

ودعا صوان السراج باتخاذ كل ما يلزم لحماية المدنيين، وتوثيق هذه الجرائم ومعاقبة من يقف وراءها وتقديمهم للعدالة، كما طالب صوان السراج بإدراج اسم القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر ضمن قوائم المطلوبين ومطالبة المدعي العسكري بسرعة الانتهاء من التحقيقات، وإصدار مذكرات الضبط.

ووجه صوان حديثه للسراج قائلاً :” وبذلك تصبح الدعوات الفضفاضة إلى وقف الحرب وحقن الدماء والتباكي على الأبرياء دون إدانة صريحة للمعتدي ووصفه بما يستحق مجرد شماعة تختبئ تحتها بعض الدول والشخصيات”.

وفي ختام بيانه طالب رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان البعثة الأممية إلى إدانة من وصفه بـ” المعتدي ” بشكل صريح وجلي، ووصفه بما يستحق وتوثيق ما وصفه بـ”الجرائم” التي يتهم بها القوات المسلحة ، داعياً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، والمطالبة بانسحاب من وصفهم بـ” حفتر ومليشياته ” (القوات المسلحة الليبية) وإدانة أفعالها.

وكانت عدة إنفجارات عنيفة وأصوات قصف قد دوت في المنطقة بعد منتصف الليل ليتضح بعد ذلك بأن قذائف سقطت على مناطق حي الاكواخ وقرب عمارات حي الزهور وقرب مشروع الهضبة .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

ومن جهتها قالت شعبة الإعلام الحربي بأن مجموعة تابعة لـ ” غنيوة الككلي ” إستهدفت مناطق خلفها في مشروع الهضبة وعمارات حي الأكواخ وحي الزهور برشقات جراد إنطلاقاً من معسكر حمزة وموقع آخر وهو الأمر ذاته الذي أكدته الكتيبة 155 .

وأكدت الشعبة بأن مجموعة ” غنيوة ” قامت الليلة بنفس العمل الذي تقوم به في كل حروبها السابقة بقصف مواقع مدنية خلفها لتأليب الرأي العام لصالحها مشيرة إلى أن سكان المنطقة الخاضة لتلك القوة والتي خرجت منها الصواريخ يؤكدون ذلك.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

كما كشفت شعبة الاعلام الحربي على أن عشرات الصفحات المزورة التى تحمل أسماء كتائب عسكرية تابعة للقيادة العامة قد نشرت بالتزامن مع القصف على أحياء المدنيين مقطع قديم لراجمة صواريخ وهي ترمي بمكان مظلم ، مدعية بأن هذا القصف استهدف منازل المدنيين في طرابلس وتدوير الخبر فيما بينها فور تنفيذ عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” لقصفه على أحياء المدنيين.

المرصد – متابعات