البرازيل – افادت نتائج دراسة برازيلية جديدة إن قوة العضلات أحد المفاتيح الرئيسية لإطالة العُمر، وإن من يمارسون تمارين المقاومة ورفع الأوزان يعيشون أطول غالباً.

وتمتاز الدراسة بأنها تتبعت المشاركين فيها بين عامي 2001 و2016، ما سمح برصد تأثير تمارين تقوية العضلات على نسبة الوفيات.

وعُرضت نتائج الدراسة مؤخراً في مؤتمر يوروبريفينت 2019 في لشبونة، وبلغ عدد المشاركين في الدراسة 3878 شخصاً أعمارهم بين 49 و85 عاماً، وكان بينهم عدد من الرياضيين.

وتوصلت الدراسة التي أجريت في عيادة “كلينيميكس” بريو دي جانيرو إلى أنه كلما زادت قوة العضلات كلما توفرت فرصة أكبر لطول العُمر، وتفادي جميع أسباب الوفاة المبكرة ذات الصلة بالصحة والأمراض.

وتتناقص قوة عضلات الإنسان بداية من سن الـ 40. وقد حثّت توصيات الدراسة على ممارسة تمارين متنوعة لنصفي الجسم العلوي والسفلي، والاهتمام برفع الأوزان حتى لو كانت خفيفة، وإدماج الذهاب إلى الصالة الرياضية (الجيم) ضمن الروتين اليومي والأسبوعي.