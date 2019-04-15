انجلترا – شهدت المباراة التي جمعت ليفربول وضيفه تشيلسي موقفا غريبا بين هازارد وأحد نجوم ليفربول أمام أعين حكم المباراة لفت أنظار كل من كان في الملعب.

وحافظ فريق ليفربول على صدراته للدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه على نظيره تشيلسي، 2-0 مساء الأحد على أرض ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من البطولة.

وشهدت المباراة في الدقيقة 10، تعرض نجم منتخب بلجيكا وقائد فريق تشيلسي إيدن هازارد للإصابة بعد كرة مشتركة سقط على إثرها، ليقترب منه لاعب وسط فريق ليفربول البرازيلي فابينهو، أثناء علاج هازارد وينحني نحوه في مشهد غريب.

وبدت الصورة التي أظهرتها لقطة الفيديو التي عرضتها شاشات التلفاز عند تلقي هازارد العلاج على أرض الملعب، وكأن فابينهو يقوم بالبصق عليه، إلا أن الغريب أن الأمر تم أمام أعين حكم المباراة مايكل أوليفر والذي يعد واحدا من أبرز الحكام الإنجليز وأشهرهم.

وعقب هذا الحادث شن مشجعو تشيلسي هجوما عنيفا على اللاعب البرازيلي على مواقع التواصل الاجتماعي متهمين إياه بالقيام بفعل مثير للاشمئزاز على نجم البلوز إيدن هازارد.

وجاءت تعليقات جماهير تشيلسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي غاضبة تجاه اللاعب البرازيلي، وشددوا على أن الحكم كان عليه إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

المصدر:mirror.co.uk