إسبانيا – أكدت الصحف الإسبانية، في عددها الصادر، اليوم الإثنين، أن اللاعب الفرنسي عثماني ديمبلي، سيكون بمثابة دفعة قوية لبرشلونة، خلال الفترة المتبقية من عمر الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو، إلى أن برشلونة يتربع بأريحية كبيرة على صدارة الليجا، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد، كما أنه نجح في التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويخوض النادي الكتالوني، غدًا الثلاثاء، مباراة حاسمة في مشواره نحو نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب دور الثمانية للبطولة الأوروبية.

ويدخل برشلونة، مباراة الغد متمتعًا بأفضلية جيدة، بعد أن أنهى المباراة الأولى على ملعب منافسه بالفوز بنتيجة 1-0، وهي المباراة التي لم يشارك فيها ديمبلي نزولًا على رغبة المدير الفني للفريق الإسباني، إرنستو فالفيردي.

ولم يغامر فالفيردي بإشراك ديمبلي في المباراة الأولى على ملعب أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد، لأنه كان قد حصل لتوه على إذن طبي للعودة للمباريات بعد أن تعافى من إصابة لحقت به في مباراة الإياب لدور الستة عشر للبطولة الأوروبية، التي جمعت برشلونة مع ليون الفرنسي.

المصدر : كووورة