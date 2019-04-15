ليبيا – نفى ديوان المحاسبة بالبيضاء صحة ما تناولته بعض وسائل التواصل بشأن كتاب موجه من قبل ديوان المحاسبة بطرابلس يفيد بحصوله على معلومات وبيانات تخص حسابات القوات المسلحة وأن هذه المعلومات قد حصلوا عليها من ديوان المحاسبة بالبيضاء.

ديوان المحاسبة أكد في بيان صادر عنه تلقت المرصد نسخة منه أن ما تضمنه الكتاب عار عن الصحة وأن القصد منه هو إشاعة الفتنة وإثارة الرأي العام ضده.

وأشار إلى ان مثل هذه الإشاعات الهدف منها الحط من عزيمة الديوان للنيل منه فيما يقوم به من إجراءات لوقف الفساد المالي والتصدي “لدواعش المال العام”ممن حصلوا على أموال من حكومة الوفاق، وفتحوا حسابات لهم في طرابلس، مؤكداً أن ديوان المحاسبة بالبيضاء هو من أول الداعمين للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب.