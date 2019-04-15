داكار – أعلنت منظمة أموري الرياضية “آيه إس أو”، الجهة المسؤولة عن تنظيم رالي داكار، أن السعودية ستنظم على أراضيها عام 2020 أشهر وأصعب “راليات الرايد” الصحراوية الطويلة.

وذكرت “آيه إس أو” في بيان نشرته اليوم، أنه “بعد ثلاثين عاما من السفر واستكشاف إفريقيا، وبعد عشرة أعوام من التمتع بمناظر أمريكا الجنوبية، سيكتب أكبر رالي في العالم فصلا جديدا في الصحاري الغامضة والعميقة في الشرق الأوسط، في المملكة العربية السعودية”.

وأقيمت النسخة الأولى من رالي باريس – داكار عام 1978، ونظم بين أوروبا وشمال إفريقيا حتى عام 2007، قبل انتقاله إلى قارة أمريكا الجنوبية بسبب التهديدات الإرهابية.

وبين عامي 2009 و2018، أقيم الرالي في كل من الأرجنتين، تشيلي، البيرو وبوليفيا، كما كانت الباراغواي محطة مختصرة له.

غير أن تنظيم الرالي في القارة الجنوبية واجهته تعقيدات كثيرة بسبب سياسة التقشف التي اتبعتها العديد من حكومات هذه الدول والقيود الجوية.

وأقيم رالي داكار 2019 في دولة واحدة هي البيرو.

المصدر: أ ف ب