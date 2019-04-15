روسيا – أعرب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي عن استعداد موسكو لتجديد عضويتها في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، شرط كفّ الجمعية عن ممارسة التمييز ضد وفود الدول الأعضاء فيها.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد قسطنطين كوساتشوف: “في هذه الحالة، ستكون روسيا مستعدة لتسديد اشتراكاتها السنوية، وتسديد كل الديون المتراكمة خلال العامين الماضيين منذ تعليق عضويتها، وهذا موقفنا الرسمي الذي نرحب به”، مشددا على ضرورة إصلاح مجلس أوروبا، بشكل يضمن لكل وفد حقه في التصويت.

من جانبه أكد عضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا النائب الفرنسي أوليفيه بيهيت، ضرورة عودة روسيا إلى الجمعية، وأهمية استردادها حق المشاركة في انتخاب الأمين العام لمجلس الجمعية وقضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال: “ينبغي أن تعطي روسيا إشارات إيجابية بخصوص حل الأزمة الأوكرانية… تحتل روسيا مكانا رئيسيا في أوروبا، وبالتالي عليها الوفاء بواجباتها وفقا لدورها”.

أما زميلته النائب الألماني هيد إينسين، فقد أكدت أن مجلس أوروبا، كان دائما ساحة للحوار الذي يستبعد أي نوع من أنواع عزلة المشاركين فيه.

المصدر: news.mail.ru