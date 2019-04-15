إسبانيا – تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن مستقبل الدولي الألماني توني كروس مع النادي الملكي.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده قبيل المواجهة بين فريقه وبين مضيفه ليغانيس اليوم، في الأسبوع الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم: “مازال الحديث مستمرا عن كروس وكذلك عن اللاعبين الذين لا أريد رؤيتهم في الفريق في الموسم المقبل. على الرغم من هذا، فإن جميع اللاعبين يلعبون بشكل جيد للغاية. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه سيكون هناك تغيير كبير في الفريق.. في نهاية الموسم، سيتضح من سيبقى ومن سيغادر”.

وتابع المدرب الفرنسي: “هذا لا يغير من حقيقة ما قدمه توني كروس لريال مدريد في السنوات الأخيرة.. سأعول عليه. ربما لعب مباراة واحدة فقط من أصل أربع (التي قاد فيه زيدان ريال مدريد بعد عودته في مارس الماضي لتدريب الفريق)، ولكن هذا فقط لأنني أريد أن أقف عند إمكانية اللاعبين الآخرين.. توني جيد جدا، وهذا لن يتغير”.

واختتم “زيزو” حديثة بالتأكيد على أنه لم يستقر بعد على اللاعبين الذين سيستغني عنهم مع نهاية الموسم الحالي، وقال: “لم أتحدث بعد مع اللاعبين الذين قد يرحلون عن الفريق. الموسم مازال مستمرا، وهناك سبع مباريات في انتظارنا. لدينا وقت لمثل هذه المواضيع. هناك لاعبون سيغادرون الفريق وآخرون سيبقون بالتأكيد، ولن أفصح عن أسمائهم”.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن كروس سيرحل عن الريال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قبل أن يدحض اللاعب نفسه كل هذه الشائعات.

وانضم كروس لريال مدريد عام 2014 قادما من بايرن ميونخ الألماني، وتوج مع الفريق بـ12 لقبا. وخاض هذا الموسم 38 مباراة وسجل هدفا واحدا فقط.

المصدر: matchtv.ru