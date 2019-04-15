إسبانيا – أفاد تقرير صحفي إسباني، إن البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، لن ينتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن كوتينيو إذا قرر مغادرة برشلونة، فإن تشيلسي سيكون الوجهة المفضلة للاعب البرازيلي، إذا حصل البلوز على حكم برفع عقوبة منع النادي من إتمام أية تعاقدات لمدة فترتين.

وأضافت أن كوتينيو سيكون هو البديل الطبيعي للبلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، القريب من الرحيل لريال مدريد.

وتابعت الصحيفة أن باريس سان جيرمان هو أحد وجهات كوتينيو المحتملة، خاصة وأن نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الباريسي يرغب في نقل مواطنه إلى النادي الفرنسي.

وأشارت إلى أن تغيير وجهة كوتينيو عن مانشستر يونايتد، يأتي لسببين، أولهما صافرات الاستهجان التي تلقاها اللاعب من جماهير اليونايتد خلال مباراة الفريقين بذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن كوتينيو كان يمثل ليفربول، العدو اللدود ليونايتد في إنجلترا.

وأوضحت أن السبب الثاني هو أن كوتينيو يرفض خيانة ناديه القديم ليفربول، والانتقال لغريمه التقليدي.

المصدر : كووورة