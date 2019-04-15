الولايات المتحدة – تخطط شركتا “روسال” الروسية وBraidy Industries الأمريكية، لإنتاج الألومنيوم المستخدم في صناعة السيارات في مدينة آشلاند في ولاية كنتاكي الأمريكية، بحصة 40% من المشروع للجانب الروسي.

وقال مصدر في الشركة الروسية، إنه سيتم في البداية التوقيع على اتفاق نوايا، قبل استقطاب التمويل اللازم، ومن المنتظر أن يتم التوقيع على وثيقة ملزمة للطرفين، قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري.

وستبلغ طاقة المصنع 500 ألف طن من شريط الألمنيوم المدرفل على الساخن و300 ألف طن من المنتجات النهائية من الفولاذ المدرفل على البارد سنويا.

وقال مصدر الشركة الروسية إن قسم الدرفلة الباردة، سينتج أكبر الصفائح المدرفلة على البارد في الولايات المتحدة، لتساعد منتجات المصنع في الحد من العجز المتوقع في إنتاج الألواح اللازمة لصناعة السيارات في السوق الأمريكية.

وستقوم “روسال” الروسية، بتوريد الألمنيوم بمختلف أشكاله للمصنع، من مؤسساتها في منطقة إيركوتسك في سيبيريا.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن “روسال”، تخطط لاستثمار 200 مليون دولار في بناء المصنع المذكور، الذي سيكون أكبر مصنع للألمنيوم في الولايات المتحدة منذ 40 عاما، وأن الكلفة الإجمالية للمصنع ستصل إلى 1.7 مليار دولار.

المصدر: تاس