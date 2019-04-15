ليبيا – أعلن المجلس البلدي أبوسليم المنطقة السكنية المجاورة لشركة ربسول لخمس قذائف عشوائية أصابت واحدة منها شقة سكنية لعائلة تتكون من ستة أفراد .

وقالت البلدية عبر صفحتها الرسمية بأن القصف أسفر عن اصابة احد افراد الأسرة بجراح نقل على إثرها لتلقي العلاج بمستشفى الخضراء ،كما تضررت الشقة والمركبات الالية الموجودة بالمكان .

وكانت عدة إنفجارات عنيفة وأصوات قصف قد دوت في المنطقة بعد منتصف الليل ليتضح بعد ذلك بأن قذائف سقطت على مناطق حي الاكواخ وقرب عمارات حي الزهور وقرب مشروع الهضبة .

ومن جهتها قالت شعبة الإعلام الحربي بأن مجموعة تابعة لـ ” غنيوة الككلي ” إستهدفت مناطق خلفها في مشروع الهضبة وعمارات حي الأكواخ وحي الزهور برشقات جراد إنطلاقاً من معسكر حمزة وموقع آخر وهو الأمر ذاته الذي أكدته الكتيبة 155 .

وأكدت الشعبة بأن مجموعة ” غنيوة ” قامت الليلة بنفس العمل الذي تقوم به في كل حروبها السابقة بقصف مواقع مدنية خلفها لتأليب الرأي العام لصالحها مشيرة إلى أن سكان المنطقة الخاضة لتلك القوة والتي خرجت منها الصواريخ يؤكدون ذلك.

المرصد – متابعات