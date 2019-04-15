انجلترا – كشف الأطباء عن إدمان 7 من أفراد طاقم الغواصة البريطانية HMS Talent على تعاطي المخدرات، ما دفع القوات الملكية لطردهم من الخدمة فورا، لاسيما وأنهم فشلوا في مطاردة غواصة روسية.

وأفادت المصادر، بأنه بسبب الحادث لم تتمكن الغواصة الحاملة لصواريخ كروز، من التوجه إلى البحر في الوقت المحدد لها، وأضاعت عليها فرصة تتبع غواصة روسية في المنطقة.

وأشارت المصادر، إلى أن البحارة المذكورين حضروا في اليوم السابق حفلة صاخبة وتعاطوا خلالها المخدرات، وعند عودتهم إلى القاعدة أثبت الفحص الطبي ذلك.

وقام الأطباء، بتسليم البحارة إلى الشرطة العسكرية، فيما رفضت قيادة الأسطول التعليق على الحادث ولم تحدد مناصب ورتب المتعاطين.

ولا تزال الغواصة المذكورة راسية عند الرصيف في قاعدة Devonport العسكرية وبسبب نقص أفراد طاقمها لم يعد بمقدورها تنفيذ مهامها القتالية، إذ يتكون طاقمها من 120 إلى 130 فردا، بمن فهم 20 ضابطا.

المصدر: نوفوستي