ليبيا – بثت قناة ليبيا لكل الأحرار مساء الأحد كلمة مصورة لرئيس المؤتمر العام السابق المعزول محمد يوسف المقريف أعلن فيهاانحيازه الكامل لمما وصفها بـ ” معركة الوطن ” وأبناءه ضد “مجرم الحرب” خليفة حفتر.

وقال المقريف في كلمة متلفزة من مكان مجهوف بأن ماوصفه بـ ” هجوم حفتر ” على طرابلس عدوان غاشم يستهدف كل السكان الآمنين وأضاف : ” انتصارات حفتر المزعومة جاءت بسبب الدعم العسكري والمالي لدول وقوى الثورة المضادة التي تحاول فرضه طرفا أساسيا في ليبيا ” .

ورغم أنه أصبح من واحداً من أكثر الساسة المغمورين وأقلهم شأناً وتأثيراً إلا أنه قال : ” لم يعد منطقيا أن أستمر في الصمت، لأن الاستمرار في الصمت ليس به أي حكمة في ظل عدوان حفتر ” مما أثار سخرية العديدين ممن أكدوا بأنه صمته أو حديثه سيّان ولا يغير في الأحداث مثقال ذرة .

ووجه المقريف إتهاماً للمشير خليفة حفتر بأنه تحول إلى أجير مطيع يخدم دولاً بعينها لتحقيق أطماعها باستخدام الشعار على الإرهاب بطريقة مضللة وذلك على حد قوله قائلاً بأن حفتر لا يؤمن بالديمقراطية و لا الدستور .

وعبّر المقريف عن دعمه لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً ، ولمن وصفهم برجال جيشها من الأبطال الذين قال بأنهم أضافوا هزيمة أخرى في سجل مجرم الحرب حفتر .

يشار إلى أن عدداً من عائلات ضحايا القرار رقم 7 لسنة 2012 ضد مدينة بن وليد الذي أقره المقريف في جلسة غير دستورية نهاية سبتمبر من ذات السنة يضاف لهم بعض عائلات قرابة 30 أسير جرى إعتقالهم أحياء وتمت تصفيتهم في السجون قد تقدموا ضده ببلاغ إلى فرع مكتب النائب العام في بنغازي بعد فشل كل جهودهم بطرابلس وقد أحال المكتب القضية لإحدى المحاكم المختصة .

وكانت المرصد قد نشرت في يناير الماضي عن تحويل القضية من مكتب النائب العام لإحدى المحاكم التي باشرت النظر في القضية وتستعد لإصدار حكم أولي فيها مطلع مايو القادم بعد إطلاعها على كامل الأوراق والمستندات والأدلة وإستماعها لشهادات الشهود على الحرب وبعض الناجين .

جدير بالذكر أن عضو مجلس الدولة عن مصراتة أبوالقاسم قزيط كان قد دعا في فبراير الماضي بتقديم إعتذار لبن وليد عن القرار رقم 7 فيما قال محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذي صوت أعضاء حزبه بالموافقة على القرار بأنه كان خطأ لو تكرر الزمن لا يجب أن يحدث .

المرصد – متابعات