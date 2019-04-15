ليبيا – إدعى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد المقرب من ” مجالس شورى الثوار وسرايا الدفاع عن بنغازي” المصنفة دولياً جماعات ارهابية أن القصف العشوائي على الأحياء السكنية في طرابلس هو جريمة حرب أخرى تضاف إلى ما أسماه بـ”السجل الإجرامي” للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

زايد إتهم في تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الأحد ما تقوم به القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر بقصف أحياء مدنية داخل مدينة طرابلس بشل عشوائي ، معتبراً بأنها محاولة يائسة للنيل من معنويات سكان العاصمة بعد إسقاط قوات حكومة الوفاق طائرة تابعة للقيادة العامة جنوب طرابلس على حد زعمه .

وأكد عضو المجلس الرئاسي أن حكومة الوفاق سترد على المشير حفتر وقواته في الميدان وستهزمهم عسكرياً وستلاحقهم دوليا بجرائم الحرب التي اتهمهم بارتكابها .

وكانت عدة إنفجارات عنيفة وأصوات قصف قد دوت في المنطقة بعد منتصف الليل ليتضح بعد ذلك بأن قذائف سقطت على مناطق حي الاكواخ وقرب عمارات حي الزهور وقرب مشروع الهضبة .

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ومن جهتها قالت شعبة الإعلام الحربي بأن مجموعة تابعة لـ ” غنيوة الككلي ” إستهدفت مناطق خلفها في مشروع الهضبة وعمارات حي الأكواخ وحي الزهور برشقات جراد إنطلاقاً من معسكر حمزة وموقع آخر وهو الأمر ذاته الذي أكدته الكتيبة 155 .

وأكدت الشعبة بأن مجموعة ” غنيوة ” قامت الليلة بنفس العمل الذي تقوم به في كل حروبها السابقة بقصف مواقع مدنية خلفها لتأليب الرأي العام لصالحها مشيرة إلى أن سكان المنطقة الخاضة لتلك القوة والتي خرجت منها الصواريخ يؤكدون ذلك.

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كما كشفت شعبة الاعلام الحربي على أن عشرات الصفحات المزورة التى تحمل أسماء كتائب عسكرية تابعة للقيادة العامة قد نشرت بالتزامن مع القصف على أحياء المدنيين مقطع قديم لراجمة صواريخ وهي ترمي بمكان مظلم إتضح لاحقاً بأنن مقطع قديم فترة الحرب ببنغازي وقد أعادت قناة ليبيا لكل الأحرار نشره ، مدعية بأن هذا القصف استهدف منازل المدنيين في طرابلس بعد تدوير الخبر فيما بينها فور تنفيذ عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” لقصفه على أحياء المدنيين وفقاً لما نشرته الشعبة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك .

المرصد – متابعات