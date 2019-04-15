ليبيا – أكد مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي النقيب أحمد المسماري إنفجار سيارة مفخخة اليوم الإثنين تحت جسر منطقة سيدي خليفة شرق بنغازي.

المسماري أوضح بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن التفجير لم يسفر عن أية أضرار بشرية ، لافتاً إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المركبات الآلية القريبة من التفجير إضافة إلى أضرار طفيفة بالجسر التي انفجرت تحت السيارة.

ونفي المسماري الأخبار المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وكالات الأخبار بشأن إصابة مدير إدارة مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة في بنغازي العقيد “عادل مرفوعة” أو أحد من قوة الإدارة .