الصومال – أفاد مسؤول أمني صومالي اليوم بمقتل نائب زعيم تنظيم “داعش” وعنصر متشدد، بغارة جوية في منطقة بلاد بنط الصومالية شبه المستقلة.

وقال شاهد عيان إن الضربة استهدفت سيارة دفع رباعي بعدد من الصواريخ على بعد 3 كيلومترات من قرية في تلال قندالا.

وصرح وزير الأمن في بلاد بنط، عبد الصمد محمد جالان، لرويترز بأن “الغارة الجوية قتلت اليوم عبد الحكيم دوكوب نائب زعيم “داعش” في المنطقة.

وتقول الأمم المتحدة إن “دوكوب” ساعد في تأسيس أول خلية لـ”جماعة الاتحاد الإسلامية” التي كانت تنشط قبل ظهور “حركة الشباب” التي تحارب الحكومة الصومالية منذ ما يربو على 10 سنوات، وبايعت الجماعة (الاتحاد الإسلامية) تنظيم “داعش” فيما بعد.

المصدر: رويترز