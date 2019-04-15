ليبيا – رفض مكتب وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا يرفض التعليق لـ المرصد بنفي أو تأكيد صحة مستند متداول منسوب لباشاغا .

وتضمن المستند الذي يحمل تاريخ اليوم وبطابع سري جداً طلب من باشاغا لشبكة المدار الجديد بقطع شبكة المدار عن ترهونة وغوط الرمان والقره بوللي بدعوى وجود مشاكل في التيار الكهربائي وفقاً لما جاء في هذا المستند .

ويأتي هذا المستند الذي رفض مكتب وزير الداخلية بطرابلس التعليق عليه متضمناً الإشارة لعمليات عسكرية بتلك المناطق وسط تصاعد التهديدات بشن عملية عسكرية ضد مدينة ترهونة لمشاركة عسكريين من المدينة في عمليات القوات المسلحة جنوب طرابلس .

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة لم تصدر بعد أي نفي أو تأكيد بشأن صحة هذا المستند من عدمه .

المرصد – متابعات