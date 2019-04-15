ليبيا – قال عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق إن إيطاليا شريك استراتيجي بالنسبة لليبيا ، مشيراً إلى أنها تتابع الموقف عن كثب وفي السنوات الأخيرة فعلت كثيراً لمنع حدوث ذلك.

معيتيق أكد في مقابلة مع صحيفة “ليبيرو” الإيطالية خلال تواجده في روما اليوم لإجراء سلسلة من الاجتماعات اليوم الاثنين بحسب ما نقلته وكالة “آكي” على أن إيطاليا عملت دائماً من أجل السلام والمصالحة في ليبيا،

ورد على سؤال عن الأخبار المتعلقة بـ”مستشارين عسكريين فرنسيين يساعدون المشير خليفة حفتر قائلاً :” أجيب فقط بأن بعض البلدان تساعده بالتأكيد، حفتر ظن أن بإمكانه أن يأخذ طرابلس في غضون 48 ساعة ووضع المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع وأنه سيكون موضع ترحيب في طرابلس من قبل حشد مبتهج إلا أن الشعب الليبي معنا ضد عودة الدكتاتورية” على حد زعمه.

وإعتبر أن الشعب يقاتل ضد ما وصفه بـ”العمل العسكري” (تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس) الذي استمر طوال الـ10 أيام فشل فيها حفتر بالتقدم بل تم صده في عدة مواقف حسب تعبيره، واختتم حديثه قائلاً : “الآن بدأ هجومنا المضاد ولن نتوقف حتى يعود من حيث جاء”.