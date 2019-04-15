انجلترا – تتزايد أعراض الربو خلال موسم الربيع لدى الأطفال المصابين بهذا النوع من الحساسية، وخاصة الصفير وصعوبة التنفس. ولتخفيف هذه الأعراض عليك تقديم بعض الأطعمة للطفل والتي تبين أنها تهدّئ الأعراض والسعال، وتقلل الالتهابات في الجسم، وهي:

* الموز غني بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم، وتفيد التقارير الطبية بأن أكله يقلل بشكل فعّال الصفير الذي يسببه الربو للأطفال.

* بحسب دراسة لجامعة جون هوبكنز تلعب الأطعمة الغنية بدهون أوميغا3 دوراً في تخفيف الالتهابات، والوقاية من نوبات الربو وأعراضه. من هذه الأطعمة: الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والسردين، والأفوكادو، والمكسرات.

* تناول الأطعمة الغنية بفيتامين “د” و”أ” والمغنيسيوم، مثل الحليب، والتونة، والسلمون، والمحار، والجزر، والبروكلي، والسبانخ، والبطاطا الحلوة.

* من الضروري ابعاد الطفل عن الأطعمة السريعة المصنّعة مثل البرغر والبيتزا والبطاطس المقلية لأنها غنية بالدهون غير الصحية التي تزيد التهابات الجسم.

* كذلك عليك الحذر من البصل والثوم لأنهما يحتويان على عناصر تزيد أعراض الربو لدى الطفل.

* من المشروبات التي يساعد تجنّبها تخفيف أعراض الربو المشروبات الكربونية.

وكالات