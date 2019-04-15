الهند – نجا عامل بناء هندي بأعجوبة من الموت بعد أن اخترق قضيب معدني رأسه، أثناء قيامه ببعض أعمال الإصلاح في موقع بناء في بالاغات وسط الهند.

وسقط سانجاي باهي، البالغ من العمر 21 عاما، أثناء بنائه بئرا ملكا له، ما عرضه لإصابة في كل من يده وجمجمته، حيث اخترق قضيب حديدي رأسه مباشرة في هذه الحادثة، ليمر من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر.

ونقل باهي إلى المستشفى بسرعة لإجراء عملية جراحية طارئة، وظل في كامل وعيه طوال هذه الأحداث بأكملها، بما في ذلك العملية التي أجريت على دماغه والتي استمرت 90 دقيقة لإزالة القضيب الصدئ من جمجمته، والذي اخترق الفص الصدغي الأيمن في المنطقة الأمامية اليسرى.

ومن الصعب تخدير المريض في مثل هذه الحالات، وقال جراح الأعصاب، الدكتور برامود جيري، لصحيفة “ديلي ميل”: “لقد أجريت العملية بكل حذر حتى لا يحدث أي ضرر لمناطق الدماغ المحيطة”.

وأضاف الجراح أن القضيب المعدني كان بعيدا بعض الميلليمترات فقط، عن الأوعية الدموية الرئيسة داخل القحف، وهي المسؤولة عن نقل المعلومات بين الدماغ وأجزاء الجسم، وبشكل رئيس من وإلى الرأس والعنق.

ولم تحدث أي أضرار أو مضاعفات خلال الجراحة، ما يدل على مهارة فريق الجراحة الذي أشرف على هذه العملية الجراحية الصعبة، وما يزال باهي تحت المراقبة الطبية للتأكد من أن الصدأ لم يسبب له أي أضرار.

ويعد باهي محظوظا للغاية، حيث أنه فضلا عن نجاته من الموت بأعجوبة، قام أفراد مجتمعه بجمع الأموال لتغطية النفقات الطبية الخاصة به، والتي قيل إنها بلغت حتى الآن 1299 دولارا أمريكيا.

المصدر: RT