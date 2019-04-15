فلسطين – هنأت الولايات المتحدة الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء محمد إشتية دون مشاركة حماس، وعبرت عن أملها في إمكانية العمل المشترك من أجل إحلال السلام.

وكتب جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام بالشرق الأوسط، عبر تويتر: “تهانينا لحكومة السلطة الفلسطينية الجديدة… من خلال خبرة أعضائها، نأمل في أن نتمكن من العمل معا لإحلال السلام وتحسين حياة الفلسطينيين. لقد حان الوقت لفتح فصل جديد”.

ويرفض القادة الفلسطينيون التواصل مع المسؤولين الأمريكيين منذ إعلان واشنطن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما يرفضون صفقة القرن التي تعدها إدارة ترامب لحل النزاع العربي الإسرائيلي، والتي تشير التسريبات إلى أنها لا تتضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة.

المصدر: وكالات