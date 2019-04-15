هولندا – كشف آلي ديرسن، وكيل أعمال فرينكي دي يونج، نجم أياكس أمستردام الهولندي، عن موقف موكله من اللحاق بمواجهة يوفنتوس، والمقرر لها غدًا الثلاثاء، في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال وكيل دي يونج، في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو “فرينكي بحالة جيدة، سيذهب مع الفريق الهولندي إلى إيطاليا، أعتقد أن بإمكانه اللعب أمام يوفنتوس”.

وأضاف “فرينكي إيجابي من ناحية هذا الموضوع، استبداله السبت الماضي كان مجرد إجراء احترازي، لقد شعر بتعب قليل، لكن الألم لم يكن قويًا، يبدو أن الصدمة كانت أكبر من الضرر”.

وكان فرينكي دي يونج قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام إكسيلسيور، والتي جمعت الفريقين السبت الماضي في إطار الدوري الهولندي، وخرج من المباراة بعد مرور 24 دقيقة.

المصدر : كووورة