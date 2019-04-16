الولايات المتحدة – هبطت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء فيما عززت بيانات اقتصادية تدعو للتفاؤل في الآونة الأخيرة ومؤشرات على تحقيق واشنطن وبكين تقدما في الخلاف التجاري الدائر بينهما منذ نحو العام، الإقبال على المخاطرة.

ويدفع تحسن الاوضاع الاقتصادية المستثمرين للاتجاه للأسهم وهي أصول تدر عائدا وتجنب الذهب الذي لا يدر عائدا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1285.22 دولار للأوقية بحلول الساعة 0532 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة نزل الذهب إلى 1281.96 دولار وهو أقل مستوى منذ الرابع من أبريل نيسان.وقال دومينيك شنايدر المحلل لدى يو.بي.اس لإدارة الثروات في هونج كونج ”السبب الرئيسي الذي يضغط على الذهب تحسن البيانات الاقتصادية.. بالنسبة لدول مثل الصين على سبيل المثال تحسنت الأوضاع إلى حد ما“.

وأعلنت الصين الأسبوع الماضي عن بيانات ائتمان وصادرات أفضل من التوقعات أدت لتهدئة المخاوف بشأن وتيرة النمو الاقتصادي.

وأمس الاثنين، صرح وزير الخزانة الأمريكي سيتفن منوتشين لفوكس بيزنس نتورك أن مفاوضات التجارة بين واشنطن والصين تحرز الكثير من التقدم.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 بالمئة الي 14.96 دولار للأوقية بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ 26 ديسمبر كانون الأول عند 14.81 دولار في الجلسة السابقة.

وكسب البلاتين 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 885.63 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1366.44 دولار للأوقية.

رويترز