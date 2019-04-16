إمطير أكدت في مداخلة عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد على أن موقف حكومة الوفاق واضح وصريح داعم للموقف العسكري على الأرض ولرد من وصفتهم بـ”القوات الغازية” (القوات المسلحة الليبية) .

وإعتبرت أنه على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته “القائد الأعلى للجيش الليبي” تقديم مذكرة للنائب العام بالقبض على “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) وجميع القادة المشاركين في ما وصفته بـ” الهجوم ” بالإضافة للتواصل الدولي والتحرك من أجل رد ما وصفته بـ” العدوان ” والتواصل مع مجلس الأمن والمنظمات الدولية التي ترعى حقوق الإنسان في ظل ما يحد مما زعمت بانها انتهاكات كبيرة وجسيمة من قبل من وصفته بـ “مليشيات حفتر” .

كما أشارت إلى أن البعثة الأممية هي من مكنت “حفتر” الجلوس على طاولة الحوار وجعله طرف في هذه المعادلة بعد أن كان مبعد بالكامل عنها مما يجعلها الناصر والداعم لهذه الانتهاكات على حد زعمها ، لافتةً إلى أنه لو كانت البعثة جادة وحيادية بموقفها كان عليها دعوة قادة الكتائب بالمنطقة الغربية للجلوس على طاولة الحوار.