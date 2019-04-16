عُمان – أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية، بنسبة 10.6 بالمئة في مارس/آذار الماضي، على أساس شهري.

وحسب بيانات وزارة النفط والغاز العُمانية، صعد إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية إلى 30.077 مليون برميل شهريا، نهاية الشهر الماضي (31 يوماً)، من 27.197 مليون برميل في فبراير/شباط السابق له (28 يوماً).

وأضافت الوزارة أن متوسط الإنتاج اليومي للسلطنة خلال الشهر الماضي، تراجع إلى 829.1 ألف برميل، مقارنة بـ 840.8 ألف برميل في فبراير السابق له.

وارتفعت كميات النفط الخام المصدرة للخارج بنسبة 9.3 بالمئة في مارس 2019، إلى 25.7 مليون برميل، من 23.5 مليون برميل في الشهر السابق عليه.

وتعتبر سلطنة عمان مصدرا صغيرا للنفط، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”.

الأناضول