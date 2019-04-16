الإيرلندي “بينيت” يفوز بالجولة الأولى من سباق الرئاسة التركية للدرجات الهوائية

الإيرلندي “بينيت” يفوز بالجولة الأولى من سباق الرئاسة التركية للدرجات الهوائية

تركيا – فاز الدرّاج الإيرلندي سام بينيت، متسابق فريق “بورا-هانزجروهي” الألماني، بالجولة الأولى من سباق رئاسة الجمهورية التركية للدراجات الهوائية في نسخته الـ 55.

وقطع بينيت (26 عامًا)، مسافة المرحلة الأولى البالغة 156.7 كيلومترًا بين ولايتي إسطنبول – تكيرداغ (غرب)، في 3 ساعات و32 دقيقة و34 ثانية.

وجاء في المركز الثاني الدراج الهولندي “فابيو ياكوبسن”متسابق فريق “ديسباونيك – كويك ستب” البلجيكي، فيما حلّ ثالثًا الأسترالي “كاليب إيوان” دراج فريق “لوتو سودال”.

وتستمر الجولة الثانية من السباق غدًا الأربعاء، بين ولاية تكير داغ – ومدينة إيجاأبات التابعة لولاية جناق قلعة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلق في اسطنبول التركية، الثلاثاء، سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية بنسخته الـ 55.

وجرى إطلاق شارة البدء للجولة الأولى في ميدان “السلطان أحمد” الشهير، بمشاركة مسؤولين أتراك.

ويتنافس في السباق المؤلف من 6 مراحل، 119 دراجا من 17 فريقا.

وتقام الجولة الأولى الممتدة على مسافة 156.7 كم. بين ولايتي إسطنبول – تكيرداغ(غرب).

وتنتهي المرحلة الأخيرة من السباق الذي يبلغ إجمالي طول مساره 993.4 كيلو متراً، في 21 أبريل/ نيسان الجاري بمدينة إسطنبول.

جدير بالذكر أن سباق الدراجات الهوائية، الذي يجري برعاية رئاسة الجمهورية، بدأ تنظيمه عام 1963 تحت اسم سباق مرمرة للدراجات، وأخذ الطابع الدولي للمرة الأولى عام 1965.

واعتبارًا من العام 2017، قرّر الاتحاد الدولي للدراجات إدراج السباق، على تقويمه لمسابقات الجولات العالمية للدراجات الهوائية.

ويتميز هذا السباق بأنه الوحيد العابر للقارات في العالم.

الأناضول