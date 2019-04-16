ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي على أن مدينة طرابلس واقعة تحت سيطرة وسلطة المليشيات.

التكبالي أشار في تصريحات لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين إلى أن ادعاء وجود دولة مدنية في طرابلس تخشى من الجيش ومن عسكرة الدولة هو قلب للحقائق ولواقع الحال.

يشار إلى أن مناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس تشهد معارك عنيفة بين قوات الرئاسي المدعومة من عدد من المقاتلين المطلوبين محلياً ودولياً والقوات المسلحة حيث استطاعت الاخيرة السيطرة على عدة مناطق وتأمينها ولايزال التقدم نحو وسط العاصمة مستمراً بخطوات بطيئة للحفاظ على سلامة المدنيين بحسب مصدر عسكري.