ليبيا – قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في لقاء لصحيفة ” كورييري ديلا سيرا ” الاثنين إن حوالي 800 ألف مهاجر من المقرر أن يغزووا إيطاليا من ليبيا على ضوء الحرب الحالية في طرابلس .

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية ” آنسا مد ” عن السراج خلال المقابلة قوله : ” “افعلوا شيئًا سريعًا ، إن تفاقم الوضع في ليبيا قد يدفع 800000 مهاجر وليبييًا لغزو إيطاليا وأوروبا”.

وأشار السراج إلى إن من بين هؤلاء المهاجرون مجرمون وقبل كل شيء جهاديون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية داعش معرباً عن شكره لإيطاليا على وساطتها ودعمها للسلام في ليبيا.

وتأتي هذه التصريحات من السراج تزامناً مع زيارة إلى روما يجريها عضو الرئاسي أحمد معيتيق ووزير الخارجية القطري دعا عقبها رئيس الوزراء الإيطالي إلى وقف إطلاق النار والسماح بهدنة إنسانية والعودة للحوار .

المرصد – متابعات