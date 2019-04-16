ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس الاثنين مع وزير الخارجية والتعاون بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج .

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية آلية تنسيق العمل المشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية في ضبط الهجرة غير القانونية ومراعاة المعايير الدولية الانسانية في الاحتجاز والإقامة وترحيل المهاجرين الى دولهم.

وبحث الوزيران الاستعدادات والإمكانيات اللازمة لتأمين مقار البعثات الدبلوماسية بالاضافة انتشار ظاهرة المقاتلين الأجانب وطرق التصدي لهم بالتنسيق مع الجهات المختلفة .