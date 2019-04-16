ليبيا – قام فريق إنتشال الجثث التابع للهلال الأحمر الليبي فرع درنة أمس الإثنين بإنتشال 4 جثث من منطقة المغار.

الأمانة العامة للهلال الاحمر نوّهت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن عمليات الإنتشال تمت بعد ورود بلاغ من قبل سكان تلك المنطقة.

وتم تسليم الجثث إلى جهات الإختصاص لإستكمال باقي الإجراءات حيث سيتم دفنهن عن طريق الحركة العامة للكشاف والمرشدات درنة.

يشار إلى أن الجماعات الارهابية في مدينة درنة قد تحصنت في منطقة المغار بعد هزيمتها في كافة محاور المدينة وتم القضاء عليهم جميعاً بعد رفضهم الاستسلام للقوات المسلحة واصرارهم على القتال حتى آخر لحظة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.