عمان – انخفضت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني، بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري، في مارس/آذار الماضي، إلى 11.305 مليار دينار (15.940 مليار دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي (عملات وذهب وسندات وأذونات)، بلغت 11.339 مليار دينار (15.987 مليار دولار) في فبراير/شباط الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، الثلاثاء، تراجعت الأصول الاحتياطية على أساس سنوي بنسبة 1.3 بالمئة، نزولا من 11.460 مليار دينار (16.412 مليار دولار)، في مارس 2018.

وبلغت قيمة الأصول الاحتياطية للأردن، حوالي 11.476 مليار دينار (16.181 مليار دولار) بنهاية 2018.

وتغطي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوردات المملكة لمدة تقارب 7 أشهر.

وبدأ الإحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية 2016، بعد تباطؤ النمو في تحويلات المقيمين في الخارج، والدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، وهي العوامل المغذية لاحتياطي البلاد من العملات الأجنبية في المملكة.

الأناضول