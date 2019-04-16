موسكو – أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال افتتاح منتدى التعاون الروسي العربي الخامس في موسكو اليوم عن أمله في أن يتحول هذا المحفل إلى آلية لتوسيع التعاون الروسي العربي.

وبعد لافروف ألقى كل من وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كلمة تضمنت عرضا مقتضبا لأهم الملفات والتحديات التي يواجهها العرب وروسيا في الظروف الحالية.

وفيما يلي أبرز النقاط التي تطرق إليها المتحدثون في الجلسة:

لافروف: سنناقش خلال المنتدى القضية الفلسطينية والأزمـات في سـوريا واليمن ومكـافحة الإرهاب

لافروف: نـرفـض الإمـلاءات الخـارجية والوصفات الجاهزة لحل أزمات المنطقة

عوض: إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يشـكـل المصلحـة العليا لجميـع الـدول الـعربية

عوض: الحل السياسي هو الوحيـد للأزمـة السورية

عوض: نأسف للتطورات الطارئة في ليبيا ونؤكد ألا بديل عن الحوار لحل الأزمة هناك

عوض: الدول العربية كانت وستظل شريكا استراتيجيا لروسيا

أبو الغيط: نشيد بالرفض الروسي لاعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

أبو الغيط: نطلب من روسيا مواصلة دعم المواقف الفلسطينية والعربية، خاصة في مجلس الأمن، في وجه الهجمة الأمريكية

أبو الغيط: العلاقـات العربيـة الروسية شهدت تطورا كبيرا منذ 2009 حتى الآن

المصدر: RT