انجلترا – يعتزم مختبر البحث العلمي التقني (DSTL) في وزارة الدفاع البريطانية ـ توظيف 60 متخصصا، بناء على نتائج لعبة على الإنترنت، وفقا للوزارة.

وسيتعين على الباحثين عن العمل في أحد أكثر المختبرات سرية في البلاد، تخطي لعبة على الإنترنت منشورة على موقع إلكتروني أنشئ خصيصا لذلك وأطلق عليه تسمية Know the Unknown.

ويتم تعيين مهام في اللعبة في مجالات مختلفة منها : الأبحاث الرقمية، الحرب الرقمية والإلكترونية، وقطاع الفضاء، وفي مسائل أنظمة الأمن وأجهزة الاستشعار.

ويقول بول كيلي، رئيس قسم تطوير المعلومات ونظم الإنترنت: “بالنظر إلى أن الدفاع والأمن يعتمدان بشكل متزايد على الحصول على المعلومات والبيانات، فإن خطوتنا تهدف إلى استخدام أحدث نتائج البحوث العلمية والتقنية عند توظيف الموظفين، في (DSTL)، يحدث شيء جديد كل يوم… إن موظفينا الموهوبين يقدمون مساهمة كبيرة في ضمان سلامة المواطنين البريطانيين وحماية القوات المسلحة من أي ضرر محتمل.

وتشير وزارة الدفاع البريطانية إلى أن (DSTL) يبحث عن موظفين “لديهم ميل لحل المشكلات، ولديهم شغف بالتقنيات الجديدة”، مع إعطاء الأولوية للمرشحين الذين لديهم خبرة في عدة مجالات على سبيل المثال: أنظمة الرادار والمراقبة الإلكترونية، وأنظمة الملاحة، واتصالات التردد اللاسلكي، وتطوير الأنظمة الإلكترونية، ومعالجة الإشارات الإلكترونية، وتطوير النظم الفضائية، وأبحاث الأجهزة، وتطوير البرمجيات والشبكات، وتقنيات المعلومات، والتحقق من المعلومات وتأكيد صحتها وغيرها.

المصدر: نوفوستي