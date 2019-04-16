روسيا – كلّف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجهات المعنية في الحكومة بوضع دراسة مشروع مد سكة للقطارات فائقة السرعة بين موسكو وبطرسبورغ شمال غربي روسيا.

وذكرت صحيفة “كوميرسانت” نقلا عن كتاب وجهه بوتين للقائم بأعمال عمدة بطرسبورغ، ورئيس مؤسسة السكك الحديدية الروسية، أنه من المتوقع توقيع اتفاقية السكة المذكورة في يونيو خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسي قرر إلغاء مشروع لسكة حديدية كانت ستربط العاصمة موسكو بقازان عاصمة تتارستان الروسية، وكان هذا المشروع قد أثار جدلا واسعا في الحكومة خلال السنوات الماضية حول مدى جدواه نظرا لكلفته الباهظة.

وتم الحديث عن مشروع السكة الحديدية بين موسكو وبطرسبورغ للمرة الأولى في 2015، ومن المفترض أن تسمح السكة الجديدة بزيادة تدفق الركاب بين المدينتين إلى 33 مليون شخص سنويا، وتقليص فترة السفر إلى ساعتين بدلا من 4 ساعات تستغرقها الرحلة حاليا بواسطة القطارات الحالية التي تقطع أكثر من 600 كم بين المدينتين خلال أربع ساعات.

المصدر: “لينتا.رو”