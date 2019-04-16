فيينا – تراجعت عقود النفط الآجلة في تعاملات الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، بفعل تخوفات من زيادة الإنتاج من جانب الولايات المتحدة وروسيا.

وألمح مسؤولو نفط روس، الأسبوع الماضي، إلى أنهم قد يرفعوا إنتاج الخام خلال الفترة المقبلة؛ فيما زادت الولايات المتحدة عدد الحفارات النفطية، الأسبوع الماضي، ويقاس بناءً عليها حجم الإنتاج المستقبلي.

وبحلول الساعة (09:01 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.34 بالمائة أو 24 سنتا، إلى 70.94 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مايو/أيار بنسبة 0.25 بالمائة أو 15 سنتا إلى 63.21 دولارا للبرميل.

وتشارك روسيا إلى جانب منتجين مستقلين وأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، في اتفاق لخفض إنتاج الخام بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ مطلع 2019 وينتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

الأناضول