ترامب: من المفزع مشاهدة الحريق الفظيع في كاتدرائية نوتردام

ترامب: من المفزع مشاهدة الحريق الفظيع في كاتدرائية نوتردام

واشنطن – أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه العميق بسبب الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام وسط العاصمة الفرنسية باريس، مساء الاثنين.

وكتب ترامب في تغريدة على خلفية تداول صور ومقاطع فيديو للحريق الكبير في كاتدرائية نوتردام التاريخية: “من المفزع مشاهدة حريق هائل في كاتدرائية نوتردام في باريس”، معبرا عن أمله بأن تتمكن مروحيات الإطفاء المحملة بصهاريج المياه من إخماد الحريق.

وقال ترامب مخاطبا السلطات الفرنسية: “يجب أن تتصرفوا بسرعة”!

وذكرت تقارير إعلامية أن الحريق أدى لانهيار برج الكاتدرائية العريق كليا.

ورجحت التقارير أن الحريق شب بداية في ألواح خشبية موضوعة للمرور عبرها كانت تستخدم لأعمال ترميم بعض أقسام الكاتدرائية.

المصدر: RT