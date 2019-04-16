مصر – قضت محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر، بمعاقبة المطرب سعد الصغير بالحبس سنة، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف.

وجاء الحبس في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و 320 ألف جنيه للضرائب، لتقديم ما يفيد السداد والتصالح.

وكانت المحكمة قد قضت في أكتوبر 2018 بحبس المطرب سعد الصغير، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنان سعد الصغير، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عمله في الفترة من 2007 إلى 2015، مع شركات “القاهرة والناس، وmbc، وسيجما للإعلام، والنهار، والسبكي للإنتاج الفني”، إضافة لعدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى.

ويشتهر المطرب سعد الصغير، بالعديد من الأغاني الشعبية أبرزها أنا الأسد أهو، والتي أصدرها في عام 2016.

المصدر: وسائل إعلام مصرية