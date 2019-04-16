فرنسا – أعلن المتحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق الفرنسية أن حريقا اندلع في كاتدرائية نوتردام الشهيرة بوسط العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث قوله إن عملية كبرى لإطفاء الحريق جارية، فيما أكد المتحدث باسم مجلس البلدية إخلاء المنطقة من السكان والسياح.

وشارك في إخماد الحريق نحو 400 من رجال الإطفاء، استخدموا 18 من خراطيم المياه. وأصيب أحد رجال الإطفاء بجروح خطيرة. ومن المتوقع أن يستمر إنقاذ الآثار الموجودة داخل الكاتدرائية طوال ليلة الثلاثاء.

وقبل ذلك التهم الحريق أحد البرجين الأماميين للكاتدرائية، وانهار سقفها، كما انهار البرج المدبب للكاتدرائية الذي كان ارتفاعه يبلغ 93 مترا، بعد أن التهمته النيران.

وذكر سكرتير الدولة في وزارة الداخلية الفرنسية لوران نونيز أن الحريق دمر ثلثي سقف الكاتدرائية، لكن قائد فريق رجال الإطفاء جان كلود غاليه أكد أن فرق الإطفاء تمكنت من إنقاذ البرجين الأماميين للكاتدرائية.

من جهته، أكد كبير القساوس في كاتدرائية نوتردام أنه تسنى إنقاذ عدد من الآثار، بما فيها إكليل الشوك ليسوع المسيح وبعض اللوحات.

كما أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق في الحريق. ويجري التحقيق في أسباب الحريق تحت المادة “إلحاق الأضرار بشكل غير متعمد”.

وبسبب الحادث اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإلغاء خطابه المتوقع حول الوضع في البلاد بسبب “الحريق المروع”. وتوجه إلى مكان الحادث.

وكتب ماكرون في تغريدة على “تويتر”: “مثل كل مواطنينا، من المحزن بالنسبة لي أن أرى هذا الجزء منا يشتعل”.

وقبل ذلك وصفت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو الحريق بـ “الرهيب”، ووصلت إلى مكان الحادث.

ولم يعرف على الفور سسب اندلاعه. وكانت بعض أقسام الكاتدرائية تخضع لأعمال الترميم في الفترة الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن بناء الكاتدرائية يعود إلى القرن الـ 12، وهي تعد أحد أشهر المعالم المعمارية التاريخية في باريس، ومن أشهر الكنائس المسيحية في أوروبا والعالم.

المصدر: وكالات