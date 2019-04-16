انجلترا – يحل نادي ليفربول الإنجليزي غدا ضيفا ثقيلا على بورتو البرتغالي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو مرشح لبلوغ نصف النهائي للمرة الثانية تواليا والـ11 في تاريخه.

وحسم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب لقاء الذهاب بهدفين نظيفين، ويخوض مباراة الغد مع ذكريات الموسم الماضي حين اكتسح بورتو 5-0 في ملعبه “دراغاو” في ذهاب ثمن النهائي، بفضل ثلاثية للسنغالي ساديو مانيه، قبل التعادل إيابا في “أنفيلد” دون أهداف.

بعد مباراة الذهاب ضد بطل 1987 و1994 و2004، شدد كلوب بأن على فريقه “القتال مرة أخرى” حين يحل ضيفا على ملعب “دراغاو”، مضيفا “نحن سعداء لأننا سجلنا هدفين في مباراة الذهاب وسيطرنا على الكرة معظم الوقت. مواجهة الإياب ستكون قوية”.

ويعول ليفربول على سجله في هذه المرحلة من المسابقة، إذ تأهل إلى نصف النهائي في 10 من المرات الـ14 التي بلغ فيها سابقا ربع النهائي.

كما أنه يخوض لقاء الغد بمعنويات مرتفعة جدا بعدما فك الأحد الماضي عقدته أمام ضيفه تشيلسي، وحقق فوزه الأول في ملعبه “أنفيلد” على النادي اللندني منذ مايو 2012، وجاء بنتيجة 2-0 في المرحلة الـ34 من الدوري المحلي بفضل هدفين لمانيه والمصري محمد صلاح.

وتقام غدا مباراة أخرى ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، وستكون إنجليزية خالصة، بين مانشستر سيتي وضيفه توتنهام، علما بأن الثاني فاز على ملعبه ذهابا بهدف نظيف.

المصدر: وكالات