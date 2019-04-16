رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان يتلقى اتصالات هاتفية من قادة الدول العربية والإفريقية

رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان يتلقى اتصالات هاتفية من قادة الدول العربية والإفريقية

السودان – أفادت وكالة الأنباء السودانية بتلقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان، اتصالات هاتفية من عدد من قادة الدول العربية والإفريقية.

وذكرت أن الاتصالات شملت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،ورئيس الإمارات، إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد أبي، ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

ووفقا للوكالة السودانية، فقد أعرب الزعماء عن دعمهم ومساندتهم للمجلس العسكري الانتقالي، “للعبور بالسودان من هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية، وأبدوا حرصهم على أمن واستقرار البلاد”.

المصدر: سونا