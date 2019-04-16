سوريا – أكدت الأمم المتحدة استمرارها في بذل كافة الجهود لمساعدة النازحين في مخيم الركبان السوري على الحدود مع الأردن.

وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأمم المتحدة مستعدة للمشاركة بشكل أكبر ومباشر إذا سمح لها بالوصول الكامل إلى المخيم.

وأضاف في مؤتمر صحفي دوري، أن الأمم المتحدة قدمت دعما محدودا للذين تمكن الهلال الأحمر السوري من إخراجهم من هناك، وشمل ذلك توفير المواد الغذائية وتقديم الطعام والماء ومستلزمات النظافة والخدمات الطبية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة، لم تحصل على السماح بعد بدخول مخيم اللاجئين هذا.

وأضاف أن حوالي 1500 شخص غادروا الركبان يوم الأحد وأكثر من نصفهم أطفال، وتابع: “هذه هي المجموعة الخامسة ممن غادروا الركبان في الأسابيع الثلاثة الماضية”.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمغادرين بلغ حتى الآن أكثر من 3600 شخص لافتا إلى أنهم يقيمون في مدينة حمص والمناطق المحيطة بها.

وذكر أن نتائج الاستطلاعات التي أجرتها الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر السوري في فبراير، أظهرت أن 95 بالمئة من المستطلع رأيهم يرغبون في مغادرة سوريا.

المصدر: وكالة شينخوا