ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن انسداد الأفق أمام كل المبادرات التي تم تقديمها واصطدامها بتعنّت تيار الإسلام السياسي الذي يعدّ أساس المشكلة وسبب الانقسام السياسي الذي أوصل ليبيا إلى ما هي عليه اليوم دفع بالجيش الليبي إلى اللجوء للحرب كآخر الحلول من أجل بسط نفوذ الدولة على “عاصمة الوطن” طرابلس.

فحيمة أعرب في تصريحات خاصة لموقع قناة “العربية” عن تفائله بشأن قدرة الجيش على حسم المعركة لصالحه ، مؤكداً أن نجاحه في الدخول إلى العاصمة طرابلس وتأمينها سينعكس بشكل إيجابي على استقرار كامل البلاد إذ ستتوحد المؤسسات وتنضوي جميعها تحت سلطة موحدّة.

وأكد عضو مجلس النواب أن الجيش دخل طرابلس لحماية المواطنين وتحقيق أمنهم وتخليصهم من سلطة الميليشيات والإرهاب.