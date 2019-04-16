ألمانيا – رفض آينتراخت فرانكفورت العرض الذي تقدم به ريال مدريد، من أجل التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لبرنامج “التشيرنجيتو” الإسباني، فإن ريال مدريد تقدم بعرض بقيمة 50 مليون يورو لضم يوفيتش، إلا أن آينتراخت فرانكفورت يطلب الحصول على 80 مليونًا.

ويحظى اللاعب باهتمام من قبل أندية برشلونة وبايرن ميونخ وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان، إلى جانب الفريق الملكي.

وأشارت تقارير إسبانية مؤخرًا إلى أن برشلونة قرر الانسحاب من سباق التعاقد مع يوفيتش، بعد أشهر طويلة من الرصد والمراقبة.

ويأتي الجانب المادي على رأس أسباب انسحاب برشلونة من المفاوضات، نظرًا لارتفاع قيمة اللاعب لأكثر من 60 مليون يورو، حيث يفضل النادي إنفاق أمواله على صفقة مضمونة، مثل الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

المصدر: كووورة