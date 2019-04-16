إسبانيا – اعتبر الظهير الأيمن لريال مدريد، داني كارفاخال، أنه من غير الضروري القيام بثورة تغييرات خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، وذلك عقب مواصلة إهدار الفريق للنقاط في الليجا عقب التعادل بهدف لمثله أمام ليجانيس ضمن الجولة الـ32.

وقال: “لست أنا من يقرر ذلك، لكن سيعتين على المسؤولين عليهم معرفة أي مركز يحتاج للدعم ومن هو اللاعب الذي بإمكانه مساعدتنا من الخارج. لا أعتقد أن عليهم القيام بثورة تغييرات، في السنوات الأخيرة قمنا بتغييرات بسيطة في قوام الفريق وتوجنا أبطالا لأوروبا طوال ألف يوم”.

وحول إمكانية انضمام الجناح البلجيكي إيدين هازارد قادما من تشيلسي، قال: “لا نتحدث عن أحد طالما لا ينتمي للفريق، نركز على أنفسنا، وبعدها من يقرر جلب أحد فليأت لمساعدتنا”.

وعن تألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، صاحب هدف الريال، قال “إنه يقدم موسما مميزا، ينبغي أن نهنئه لأنه سجل أهدافا طوال الموسم، بنزيما هو أفضل لاعب في الفريق هذا العام”.

وبتعادله يظل الريال في الترتيب الثالث بجدول الليجا برصيد 61 نقطة، مبتعدا بـ 4 نقاط عن أتلتيكو الوصيف وبـ13 نقطة عن برشلونة المتصدر.

وتحدثت تقارير صحفية عديدة عن رغبة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في القيام بثورة تغييرات بعد الموسم الكارثي للفريق، خاصة مع عودة زين الدين زيدان لتدريب الملكي.

المصدر : كووورة