ويتخلف مانشستر سيتي حاليا بفارق نقطتين عن ليفربول، مع العلم أن للسيتيزن مباراة مؤجلة، لكن من الواضح أن أيا من الفرق الأخرى لا يمكنها أن تنافسهما على لقب البريميرليغ.

وحاليا يواصل النجم محمد صلاح تألقه مع ليفربول، كما أن الفريق يتمتع بأفضلية على المدافع عن اللقب، إضافة إلى أن ما تبقى من مباريات له تعتبر أسهل نسبيا من المباريات المتبقية لمانشستر سيتي.

ومن المرتقب أن يواجه سيتي مبارتين صعبتين واحدة على ملعبه أمام توتنهام ، والأخرى عندما يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في ملعب الأخير، والتي قد تصنع الفارق وتحسم هوية الفائز بلقب الدوري.

ولكن ما رأي المدرب السابق للشياطين الحمر والأشهر في الملاعب الإنجليزية السير أليكس فيرغسون؟

يعتقد فيرغسون أن ليفربول سيفوز بالبطولة، والسبب في ذلك هو مباراة سيتي التي سيحل فيها ضيفا على مانشستر يونايتد في معقله أولد ترافورد في الرابع والعشرين من أبريل الجاري.

وسيكون هذا اللقاء للسيتي أيضا بعد لقاءين آخرين مع توتنهام على ملعب الاتحاد أحدهما ضمن بطولة البريميرليغ والآخر ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا “الشامبيونزليغ”.

وستكون هذه المباريات هي الأصعب على الإطلاق بالنسبة لرجال بيب غوارديولا.

وعلى فرض فوز مانشستر سيتي على توتنهام، فإن انتزاعه 3 نقاط من أولد ترافورد سيكون صعبا للغاية، بحسب فيرغسون.

ولكن قد يكون هناك بعض التردد في هذا الرأي، إذ إن الفريقين، السيتي واليونايتد، سيخوضان مباراة الإياب ضمن الشامبيونزليغ، وهي البطولة الأهم بالنسبة لهما، وتعد حتى أهم من الفوز بلقب البريميرليغ.