إسبانيا – عشية مواجهة مانشستر يونايتد ومضيفه برشلونة في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، قررت إدارة “الشياطين الحمر”، التخلي عن فكرة ضم البرازيلي فيليب كوتينيو متوسط ميدان الفريق الكتالوني.

وأكد موقع “Sport.es” الإسباني، أن إدارة اليونايتد لم تعد تعتبر كوتينيو هدفا رئيسيا لها، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد مباراة ربع نهائي دوري الأبطال التي جمعت الفريق الإنجليزي وضيفه الإسباني الأسبوع الماضي، على أرضية ملعب “مسرح الأحلام”.

وأشار الموقع إلى أن إدارة “الشياطين الحمر” اتخذت هذا القرار، بعد ردود الفعل السلبية لجماهيرها تجاه كوتينيو، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وسبق للاعب البرازيلي حمل قميص ليفربول، الغريم التاريخي لمانشستر يونايتد.

وسجل كوتينيو 5 أهداف في 30 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، لكن اللاعب لم يقدم حتى الآن ما كان منتظرا منه، ويتوقع رحيله عن البلوغرانا الصيف المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة سيستضيف مانشستر يونايتد اليوم في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، ويملك الفريق الكتالوني أفضلية الفوز ذهابا بهدف نظيف.

المصدر: matchtv.ru