روسيا – علّقت مجلة The National Interest الأمريكية على مناورات جوية أجرتها روسيا مؤخرا، ردا على مناورات “الدرع البحري” للناتو في البحر الأسود، وأشادت بصواريخ “إس-400” الروسية وأدائها.

وكتبت المجلة تحت عنوان “ارتعد أيها الناتو”، إن قاذفات استراتيجية من طراز “تو-160” ومقاتلات “سو-27” المتطورة خاضت هذه المناورات، وإن الطواقم المشاركة تدربت على إسقاط أهداف جوية للناتو بإصابات مباشرة.

وأضافت المجلة، أن تدريبات “تو-160” و”سو-27″، كانت جزءا من رد فعل الكرملين على مناورات الناتو البحرية.

ولفتت المجلة إلى الفصل الثاني من المناورات الروسية، التي تدربت فيها التشكيلات المشاركة على حماية السواحل وضرب الأهداف البحرية القريبة والبعيدة للعدو مستخدمة أكثر من 50 طائرة ومروحية ومنظومات “إس-400” الصاروخية وبطاريات “بال” و”باستيون” الصاروخية الشاطئية.

وأشارت المجلة إلى أن “إس-400” أبلت بلاء حسنا في هذه المناورات، وأثبتت قدرتها على تنسيق الضربات مع بطاريات الدفاع الجوي في الجبهة الداخلية بتزويدها بسرعات وارتفاعات وإحداثيات الأهداف التي قد تفلت من نطاق إصابتها وتقترب من العمق الروسي.

المصدر: hi-tech.mail.ru