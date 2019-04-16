الرياض – عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثاني في العاصمة الرياض، في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا.

وشددت اللجنة التأكيد على ضرورة تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذلك مناقشة واستعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع.

وناقشت اللجنة حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة، التي تجسد استمرار التكامل الثنائي في العديد من المجالات كالخدمات والأسواق المالية، والسياحة، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك وغيرها، إلى جانب مناقشة عدد من التوصيات لاعتماد عدد من المجالس واللجان المشتركة.

وتضمنت أجندة الاجتماع متابعة سير عمل الفرق المشتركة ومستجدات المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوصية بمجموعة من القرارات التي تدعم أهداف المجلس، وتسهم في تفعيل المبادرات المعتمدة وإدخالها حيز التنفيذ.

وأوصت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها بتفعيل 7 لجان تكاملية، ومنها لجنة المال والاستثمار، والطاقة والصناعة، والبيئة والإسكان، والسياحة والإعلام، والتنمية البشرية، والسياسية، بالإضافة للجنتين العسكرية والأمنية.

وأنشئ المجلس المشترك ضمن اتفاقية بين الإمارات والسعودية في مايو عام 2016، بتوجيهات من زعيمي البلدين لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور حول إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولا لتحقيق رفاهية شعبي البلدين.

المصدر: الرياض