ليبيا – حذر عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أوروبا من إجراء مفاوضات مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

معيتيق قال في تصريحات لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية أمس الإثنين إن حفتر يبيع لأوروبا والعالم فكرة أنه يحارب الإرهاب لكنه سيتسبب بدلاً من ذلك في حرب أهلية تستمر 30 عاما وفي سيطرة تنظيم داعش على مدى 30 عاما وفي الخراب لمدة 30 عام بحسب قوله.

وتوقع وقوع حرب أهلية في البلاد على غرار ما يحدث بسوريا، واصفاً القائد العام للجيش المشير حفتر بـ”الخائن” الذي يقصف محيط العاصمة طرابلس ويقتل عشرات المدنيين حسب زعمه.